17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 21.07.2026: Die Sendung vom 21.07.2026
24 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
+++ Lebenslange Haft – Eltern von verhungertem Säugling aus Brunsbüttel verurteilt +++ Antisemitismus-Beauftragte – Anna von Villiez (WIJE) stellt Pläne für ihr Amt vor +++ Steinzeit-Dorf – In Dithmarschen wird der Alltag unserer Vorfahren 7 Tage getestet +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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