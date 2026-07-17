17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 17.07.2026: Die Sendung vom 17.07.2026
24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Einlasskontrollen: Bäder in Schleswig-Holstein verlangen Bronzeabzeichen von Kindern +++ Senderfamilie ProsiebenSat1 präsentiert in Hamburg die neue Saison +++ Bühnenjubiläum: 20 Jahre Pohlmann, wir sind beim Konzert in Timmendorfer Strand
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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