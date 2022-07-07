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Abenteuer Leben täglich

HackChecker: Outdoor- und Survivalgadgets

Kabel EinsFolge vom 07.07.2022
HackChecker: Outdoor- und Survivalgadgets

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.07.2022: HackChecker: Outdoor- und Survivalgadgets

43 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12

"Preppern" ist voll im Trend - sich mit hilfreichen Outdoor- und Survivalgadgets gegen den möglichen Weltuntergang auszurüsten ist sicher nicht die schlechteste Idee. Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann testen deswegen Multitools, wasserdichte Feuerzeuge oder auch den unvermeidbaren Aluhut auf Herz und Nieren. Ob die kleinen Helferlein wirklich was taugen?

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