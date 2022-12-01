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Abenteuer Leben täglich

Kuriose Gerichte weltweit mit Feli

Kabel EinsFolge vom 01.12.2022
Kuriose Gerichte weltweit mit Feli

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.12.2022: Kuriose Gerichte weltweit mit Feli

42 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12

Auf dem Teller um die Welt: TV-Köchin Felicitas Then liebt fremde Länder und ihre exotischen Essgewohnheiten. Einige der weltweit kuriosesten Spezialitäten möchte sie in ihrer Küche nachkochen. Zugegeben: Manche klingen recht seltsam. Gelingt es Felicitas, die extravaganten Zutaten zu beschaffen und die Gerichte schmackhaft zuzubereiten?

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