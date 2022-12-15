Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.12.2022: Plastik reparieren
42 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12
"Abenteuer Leben täglich" liefert von Montag bis Freitag eine Stunde lang Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt. Von kulinarischen Küchen-Expeditionen und -Experimenten über spektakuläre DIY-Highlights und faszinierende Technik-Gadgets bis hin zu Mythen und Phänomenen des Alltags und der Frage, was wirklich dahinter steckt - unterhaltsam, lebensnah und verständlich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins