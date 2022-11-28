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Abenteuer Leben täglich

50 Jahre Bobby Car

Kabel EinsFolge vom 28.11.2022
50 Jahre Bobby Car

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.11.2022: 50 Jahre Bobby Car

43 Min.Folge vom 28.11.2022Ab 12

50 Jahre Bobby Car – zum Jubiläum des roten Flitzers zeigt Abenteuer Leben was hinter der Erfolgsgeschichte „Made in Germany“ steckt. Wie und wo wird das berühmte Rutschauto heute produziert und was hat sich in 50 Jahren geändert? Außerdem: die Bobby Car Weltmeisterschaft. Mit 70 km/h den Berg hinunter: Wer holt sich im letzten Rennen der Saison den heiß begehrten WM-Pokal?

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