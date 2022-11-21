Badrenovierung leicht gemachtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.11.2022: Badrenovierung leicht gemacht
43 Min.Folge vom 21.11.2022Ab 12
Jetzt wird angepackt! Wie kann man aus einem 80er-Jahre Bad eine moderne und fugenlose Wohlfühloase für Zuhause machen? Wir zeigen wie's geht! Mit dabei sind Handwerkexperte Tommo und Heimwerker Cornel. Außerdem in der Sendung: Henze unaufhaltsam.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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