Folge vom 12.12.2022: Abenteuer Leben täglich - Thema u.a.: Küchengadgets mit Semi
42 Min.Folge vom 12.12.2022Ab 12
"Abenteuer Leben täglich" liefert von Montag bis Freitag eine Stunde lang Wissen, Service und Information mit Aha-Effekt. Von kulinarischen Küchen-Expeditionen und -Experimenten über spektakuläre DIY-Highlights und faszinierende Technik-Gadgets bis hin zu Mythen und Phänomenen des Alltags und der Frage, was wirklich dahinter steckt - unterhaltsam, lebensnah und verständlich.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
