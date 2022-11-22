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Abenteuer Leben täglich

Joshs Kartoffelzauber

Kabel EinsFolge vom 22.11.2022
Joshs Kartoffelzauber

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.11.2022: Joshs Kartoffelzauber

42 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 12

Die Kartoffel, auch Erdapfel genannt, ist mit Abstand das beliebteste Gemüse der Deutschen. Weltweit gibt es über 2000 Kartoffelsorten. Unser BBQ-Experte Josh Jabs wählt vier besonders geeignete und zaubert knusprige Kartoffelpuffer, überbackenes Kartoffelgratin, leckere Ofenkartoffel, schön gebräunte Rösti und ein cremiges Kartoffelpüree.

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