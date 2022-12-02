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Abenteuer Leben täglich

Gadgets für die Weihnachtsbäckerei

Kabel EinsFolge vom 02.12.2022
Gadgets für die Weihnachtsbäckerei

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.12.2022: Gadgets für die Weihnachtsbäckerei

42 Min.Folge vom 02.12.2022Ab 12

Weihnachten ohne Plätzchen? Geht gar nicht... Wem das viele Ausstechen und Verzieren aber zu anstrengend ist, für den gibt es im Handel zahllose Gadgets, die das Backen erleichtern sollen. Wir haben den Test gemacht: was taugen die Weihnachtsbackgadgets rund um Lebkuchen, Butterplätzchen und Co?

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