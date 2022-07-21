Best of DIY Kenny: Urlaub im GartenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.07.2022: Best of DIY Kenny: Urlaub im Garten
42 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12
DIY-Heimwerker-Profi Kenny zeigt, wie man seinen Garten für den Sommer rüsten kann. Für die perfekte Chillout-Lounge darf eine Hollywoodschaukel nicht fehlen. Außerdem baut Kenny eine praktische Gartendusche, die an heißen Tagen für die nötige Abkühlung sorgt. Und: Imbissbudencheck Mallorca 2022
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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