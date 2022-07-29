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Abenteuer Leben täglich

Wie wenig darf ein Gasgrill kosten?

Kabel EinsFolge vom 29.07.2022
Wie wenig darf ein Gasgrill kosten?

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.07.2022: Wie wenig darf ein Gasgrill kosten?

42 Min.Folge vom 29.07.2022Ab 12

Gasgrills liegen derzeit voll im Trend! Sie sind schnell heiß, produzieren wenig Qualm, und sind einfach in der Handhabung. Jedoch sind die Geräte nicht billig. Grillweltmeister Klaus Breinig testet heute zwei Geräte im untersten Preissegment. Und: Instagram vs. Reiseführer - das Städteduell: Barcelona

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