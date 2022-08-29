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Abenteuer Leben täglich

Wie billig geht's - Filterkaffeemaschine?

Kabel EinsFolge vom 29.08.2022
Wie billig geht's - Filterkaffeemaschine?

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.08.2022: Wie billig geht's - Filterkaffeemaschine?

42 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12

Qualität hat seinen Preis. Das gilt auch für Kaffeemaschinen, oder? Nicht unbedingt! Profi-Barista Mergim Muja und Kaffeeliebhaberin Nadine Etzel testen drei kostengünstige Filterkaffeemaschinen mit Mahlwerk auf Herz und Nieren. Welches Modell liefert den aromatischsten Kaffeegenuss? Welche Tricks helfen bei der Zubereitung? Und wie billig darf eine Filterkaffeemaschine sein?

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