Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.01.2022: Fleischkonsum der Zukunft
42 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Moderatorin Seraphina hat sich mit Profikoch und Jäger Florian in den Wald begeben. Dabei thematisieren die beiden die Nachhaltigkeit beim Fleischkonsum. Außerdem bereitet Metzger Eddy Seraphina Special Cuts vom Angus Rind zu. Das sind Geschmackserfahrungen, die sie so noch nie erlebt hat.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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