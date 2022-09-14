Top 4 Verrückte Bratwurstsorten 2022Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.09.2022: Top 4 Verrückte Bratwurstsorten 2022
42 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 12
Das Ehepaar Freund, die beiden Fleischermeister aus der Spessart-Gemeinde Sommerkahl im Landkreis Aschaffenburg, sind Bratwurstfanatiker mit Guinness-Buch-Eintrag. Über 120 Sorten haben sie in ihrem Repertoire! Für "Abenteuer Leben" versuchen sie sich an spannenden Neuentwicklungen wie Grün Sauce-Bratwurst oder schwarze Black Panther-Bratwurst. Eine vierköpfige Geschmacks-Jury urteilt, wie die schrägen Kreationen vom Grill schmecken und was sich gut am Gaumen macht.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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