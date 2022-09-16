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Abenteuer Leben täglich

Skurriles Street Food Bangkok

Kabel EinsFolge vom 16.09.2022
Skurriles Street Food Bangkok

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.09.2022: Skurriles Street Food Bangkok

43 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 6

Das Essen in Thailands Hauptstadt Bangkok ist vor allem für seine Vielseitigkeit bekannt. Tobi probiert sich einen Tag lang zusammen mit der Thailänderin Jeansny durch die pulsierende Hauptstadt. Ein Wechselbad an Gefühlen - bestehend aus Schock, Ekel, Neugier und leckeren Überraschungen ? Und: Henze unaufhaltsam: Backfisch mit Kartoffelsalat

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