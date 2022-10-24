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Abenteuer Leben täglich

Crazy Pizza Italia

Kabel EinsFolge vom 24.10.2022
Crazy Pizza Italia

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.10.2022: Crazy Pizza Italia

42 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12

Neue Stars am Pizzahimmel – sie erfinden die Pizza völlig neu und anders! Mit Gourmetzutaten und Löchern im Teig wie Seifenblasen. Der kreative Pizzaiolo gilt als Italiens bestes Pizzatalent und Raffaele führt uns seine angesagtesten Pizzen vor, mit denen er u.a. bei der Pizza-Talentshow überzeugt hat. Crazy Pizza-Kreationen – Italiens erfolgreichstes Pizza-Talent macht’s vor!

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