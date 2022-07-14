Ebay-Schnäppchen zum reaparierenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.07.2022: Ebay-Schnäppchen zum reaparieren
42 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12
Lars Gauster ist der Reperator, denn der gelernte Radio- und Fernsehtechniker bringt jedes Teil wieder zum Laufen. Seine Werkstatt ist voll mit kaputten Kaffeemaschinen, elektrischen Zahnbürsten oder alten Röhrenradios. Lars zeigt, wie sich kaputte Teile mit Potential erkennen lassen und mit welchen einfachen Tricks man komplexe Geräte wieder flottmachen kann.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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