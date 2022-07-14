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Abenteuer Leben täglich

Ebay-Schnäppchen zum reaparieren

Kabel EinsFolge vom 14.07.2022
Ebay-Schnäppchen zum reaparieren

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.07.2022: Ebay-Schnäppchen zum reaparieren

42 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12

Lars Gauster ist der Reperator, denn der gelernte Radio- und Fernsehtechniker bringt jedes Teil wieder zum Laufen. Seine Werkstatt ist voll mit kaputten Kaffeemaschinen, elektrischen Zahnbürsten oder alten Röhrenradios. Lars zeigt, wie sich kaputte Teile mit Potential erkennen lassen und mit welchen einfachen Tricks man komplexe Geräte wieder flottmachen kann.

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