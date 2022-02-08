Pimp my sleep - Top X SchlafgadgetsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.02.2022: Pimp my sleep - Top X Schlafgadgets
41 Min.Folge vom 08.02.2022Ab 12
Reporterin Chrissi testet Gadgets, die bei Schlafproblemen helfen sollen und hat sich dazu professionelle Unterstützung geholt. Und: GoG Bratwurst-Strudel
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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