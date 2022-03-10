Jugend kann nicht kochen: SchweinebratenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.03.2022: Jugend kann nicht kochen: Schweinebraten
45 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12
Kann die Jugend nun kochen oder nicht? Chefkoch Achim Müller reist quer durch Deutschland, um endlich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. Diesmal hat er eine ganz besondere Aufgabe für seine drei neuen Kandidaten: Schweinebraten mit Bayrischkraut und Klößen. Ob das jemand in Dresden hinbekommt?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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