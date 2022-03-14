Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.03.2022: Hack Checker: Batterien
44 Min.Folge vom 14.03.2022Ab 12
Kann man mit Batterien tatsächlich Feuer machen? Oder einen Elektro-Magneten bauen? Und wie helfen Batterien bei der Smartphone-Bedienung mit Handschuhen im Winter? Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann haben das und andere Batterie-Tricks ausprobiert. Und: Spektakuläre Brotboxen: Bento Teil 2
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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