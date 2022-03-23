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Abenteuer Leben täglich

Imbisscheck: vegan in Köln

Kabel EinsFolge vom 23.03.2022
Imbisscheck: vegan in Köln

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.03.2022: Imbisscheck: vegan in Köln

45 Min.Folge vom 23.03.2022Ab 12

Hoffmann probiert den Trend "Veganes Fast Food" aus: von Vöner über Seitan-Schnitzelbrötchen bis hin zum Pulled Jackfruit Burger. Rein pflanzliche Bio-Produkte zu saftigen Preisen. Eine gewagte Kombi für Fast Food. Wo's das gibt und wie's schmeckt, Hoffmann checkt's aus. Und: Kerntemperatur Fleisch: Rind

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