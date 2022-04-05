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Abenteuer Leben täglich

Döner in Mexiko

Kabel EinsFolge vom 05.04.2022
Döner in Mexiko

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.04.2022: Döner in Mexiko

43 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 12

Döner gibt's nicht nur in der Türkei und Deutschland, sondern in vielen anderen Teilen der Welt. In der neuen Reihe "Döner weltweit" begibt sich der Streetfood-Fan Felicitas Then auf die Reise: Wie sieht Döner eigentlich quer über den Atlantik und zurück aus? Dieses Mal: Mexiko! Dort gibt es Döner in Tacos und mit Ananas. Verrückt. Und auch lecker?

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