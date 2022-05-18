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Abenteuer Leben täglich

Der Kartoffeldöner

Kabel EinsFolge vom 18.05.2022
Der Kartoffeldöner

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.05.2022: Der Kartoffeldöner

42 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12

Döner mit Hähnchen, Kalbfleisch oder vegetarisch kennt jeder. Aber wie wäre es mal mit einem Kartoffeldöner? Klingt skurril? In Oldenburg ganz normal. "Abenteuer Leben"-Reporterin Seraphina Kalze ist bei dem Kartoffeldönermann Hani Alhay zu Besuch und testet seine ausgefallenen Dönerkreationen. Und: TOP X Desserts aus 3 Zutaten

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