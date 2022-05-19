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Abenteuer Leben täglich

Achim und Henry futtern sich durch Berlin

Kabel EinsFolge vom 19.05.2022
Achim und Henry futtern sich durch Berlin

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.05.2022: Achim und Henry futtern sich durch Berlin

42 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 12

Einmal rund um den Globus futtern - und das in einer Stadt! Wer wünscht sich das nicht? Die Tester Achim und Henry machen es zum fünften Mal möglich. Mit Bus und Bahn fahren sie quer durch Berlin und entdecken die verrücktesten Streetfoodtempel: vom Spätzlekoch aus dem Schwäbischen, über schwedische Köttbullars, original pakistanische Gerichte, kantonesische Delikatessen bis zum typisch türkischen Kebap und texanischen Barbecue ist alles vertreten. Und: Fußballtricks 3.0

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