Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Wie billig darf es sein? Küchenmaschinen im Test

Kabel EinsFolge vom 31.05.2022
Wie billig darf es sein? Küchenmaschinen im Test

Wie billig darf es sein? Küchenmaschinen im TestJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 31.05.2022: Wie billig darf es sein? Küchenmaschinen im Test

42 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12

Von großen Marken bis zum Discounter - alle bieten die beliebten Küchenmaschinen an. Aber wie viel Geld muss man wirklich ausgeben? Reicht das günstigste Modell im Alltag oder muss man für mehr Möglichkeiten tiefer in die Tasche greifen? Reporterin Chrissi und Konditoren-Weltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber machen den Test.

Alle verfügbaren Folgen