Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.06.2022: BBQ-Cuts
83 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12
Der Fleischenthusiast und Metzgermeister Jürgen David von der "Metzgerei David" wurde von der Zeitschrift "Feinschmecker" zur besten Metzgerei in Rheinland-Pfalz gewählt. Im eigenen Geschäft zeigt der Profi, wie das perfekte BBQ gelingt. Und: Ikea Smarthome / Der Weg der Physalis
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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