Hoffmann auf kulinarischer Tour: Streetfood in SydneyJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.01.2023: Hoffmann auf kulinarischer Tour: Streetfood in Sydney
43 Min.Folge vom 30.01.2023Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann reist diesmal nach Sydney und testet sich durch das Streetfood der Weltmetropole. Die Auswahl ist riesig und für Dirk sehr ungewöhnlich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins