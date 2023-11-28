Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.11.2023: Kochkisten im Check
42 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Kennen Sie das? Der Eintopf köchelt stundenlang auf dem Herd, frisst Strom und man hat ewig keine Ruhe? Das soll auch anders gehen! Die sogenannte "Kochkiste" spart angeblich nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und tut nebenbei noch der Umwelt was Gutes. Chefkoch Semi Hassine macht den Check! Und: Hoffmanns Leibgerichte: Schnitzel, Backen in geil, JKNK Highlights 19
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
