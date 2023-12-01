Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Achims Küchentricks Gulasch

Kabel Eins
Folge vom 01.12.2023
Achims Küchentricks Gulasch

Achims Küchentricks GulaschJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.12.2023: Achims Küchentricks Gulasch

42 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12

Kochen ganz einfach: Unser Chefkoch Achim hat jede Menge Tricks auf Lager. Er zeigt seine besten Tipps zum Thema Gulasch national und international: Ganz simpel, aber extrem wirkungsvoll! Kandidatin Sarah lernt von ihm wie der klassische Gulasch, aber auch Wild-, Wurst-, Szegediner und Süßkartoffel perfekt gelingen.

