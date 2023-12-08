Zum Inhalt springenBarrierefrei
Muss es immer das Original sein? Das, fragen sich viele, die gerade Weihnachtsgeschenke einkaufen wollen. Denn bekannte Marken sind teuer. Doch es gibt Alternativen: sogenannte Dupes. Der Begriff ist eine Ableitung des englischen Worts „Duplicate“. Er beschreibt Produkte, die dem Original sehr ähnlich sind, aber nur einen Bruchteil davon kosten. Was taugen die Nachahmungen? Abenteuer Leben Sparfuchs Daniel Güldner macht den Test.

