Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.12.2023: Jörg Thiele auf Tour durchs Elbsandsteingebirge
42 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Kurzurlaub gefällig – dann sind Sie hier richtig. Auf ins Abenteuer Sächsische Schweiz. Die liegt im Osten der Republik, südlich von Dresden in Sachsen und ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Auf knapp 94 Quadratkilometern - ein Nationalpark voller Geheimnisse. Atemberaubend schön – zu jeder Jahreszeit. Profikoch Jörg Thiele spürt für uns die Highlights der Sächsischen Schweiz auf.
