Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 27.11.2023
Abenteuer Leben täglich

41 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12

Die legendärsten Restaurants Deutschlands - gekürt hat sie der Online-Reiseführer „Taste Atlas“ für ihre ikonischen Gerichte, uralte Tradition und gemütliche Atmosphäre. Abenteuer Leben und Chefkoch Dirk Hoffmann wollen herausfinden was die Restaurants so legendär macht und besuchen das Hofbräuhaus in München, das Früh am Dom in Köln und das Bratwursthäusle in Nürnberg. Und GAL Masse mit Klasse: Sauerkraut, GoG Pommes Deluxe

