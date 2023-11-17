Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Adrenalin-Kick weltweit

Kabel EinsFolge vom 17.11.2023
Adrenalin-Kick weltweit

Adrenalin-Kick weltweitJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.11.2023: Adrenalin-Kick weltweit

42 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 12

Adrenalinkick weltweit! Abenteuer Leben Reporter Daniel ist auf der Suche nach dem ultimativen Kick: Bunjee Jumping aus einer Gondel, mit der Zipline über eine alte Geisterstadt und die neuste Disney Motorrad-Achterbahn. Absoluter Nervenkitzel oder leeres Versprechen? Überzeugen die neusten Attraktionen?

Alle verfügbaren Folgen