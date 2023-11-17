Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.11.2023: Adrenalin-Kick weltweit
42 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 12
Adrenalinkick weltweit! Abenteuer Leben Reporter Daniel ist auf der Suche nach dem ultimativen Kick: Bunjee Jumping aus einer Gondel, mit der Zipline über eine alte Geisterstadt und die neuste Disney Motorrad-Achterbahn. Absoluter Nervenkitzel oder leeres Versprechen? Überzeugen die neusten Attraktionen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins