Kabel EinsFolge vom 23.11.2023
Folge vom 23.11.2023: Deutschlands beste Steakhäuser

41 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12

Jetzt geht´s um die besten Restaurants vor Ihrer Haustür. Abenteuer Leben täglich macht den Check: haben die Restaurants mit den besten Bewertungen diese auch verdient? Wir besuchen die beliebtesten Steakhäuser in Köln, Düsseldorf und München. Und: Burger vom Weltmeister, Top X Bizarre Restaurants Taiwan, Ich sehe die Welt von oben

