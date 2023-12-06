Achims Hack Check Waffeln und CoJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.12.2023: Achims Hack Check Waffeln und Co
Folge vom 06.12.2023
Was man mit Waffeln und einem Waffeleisen nicht so alles anstellen kann: Burger machen zum Beispiel und dann auch noch mit Pommes als Bun! Echt crazy, dachte auch unser Berliner Chefkoch Achim Müller, als er dieses und andere Rezepte-Hacks im Netz gefunden hat. Achim macht für uns den Hack Check - heute die Waffeledition!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
