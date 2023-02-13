Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 13.02.2023
42 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 12

Unser Speed-Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein leckeres Zitronenschnitzel mit Cous Cous und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Unser Koch Sebastian zeigt wieder, dass leckeres und frisches Essen nicht lange dauern muss.

