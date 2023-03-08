Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Die Fleischtipps der WM-Sieger

Kabel Eins
Folge vom 08.03.2023
Die Fleischtipps der WM-Sieger

Die Fleischtipps der WM-SiegerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.03.2023: Die Fleischtipps der WM-Sieger

43 Min.
Ab 12

Seit 2022 ist Deutschland Weltmeister! Auch wenn’s beim Fußball nicht geklappt hat – wir sind trotzdem Weltmeister - und zwar bei den Metzgern! In Sacramento in den USA war das deutsche Team des Butcher Wolfpack im letzten Herbst unschlagbar! Wir haben den Mannschafts-Kapitän des Erfolgsteams, Dirk Freyberger, und den Vizeweltmeister in der Jugendklasse, Fabian Schüttler, besucht und uns die besten Rezepte für zuhause zeigen lassen. Tipps und Tricks der Weltmeister!

