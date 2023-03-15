Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 15.03.2023
42 Min.Folge vom 15.03.2023Ab 12

Pasta frisch und hausgemacht - geht ganz einfach und fix mit einer Pastamaschine. Aber braucht man das? Wie funktioniert's? Und was kann man Leckeres damit zaubern? Das klären Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler.

