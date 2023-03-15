Braucht man das? PastamaschineJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.03.2023: Braucht man das? Pastamaschine
Folge vom 15.03.2023
Pasta frisch und hausgemacht - geht ganz einfach und fix mit einer Pastamaschine. Aber braucht man das? Wie funktioniert's? Und was kann man Leckeres damit zaubern? Das klären Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobias Ostler.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins