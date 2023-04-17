Smart einkaufen – das Quiz 2Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.04.2023: Smart einkaufen – das Quiz 2
44 Min.Folge vom 17.04.2023Ab 12
Jetzt dürfen Sie wieder ordentlich mitraten. Mit welchen Tricks versuchen Supermärkte, uns das Einkaufen so schmackhaft zu machen, dass wir am Ende vielleicht mehr zahlen, als wir eigentlich möchten? Na, kennen Sie die Marketingstrategien? Unser Spar-Experte Sven Lucka hilft bei der Aufklärung. Viel Spaß!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
