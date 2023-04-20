Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Rabatte-Apps im Test: So wird ihr Einkauf günstiger

Kabel EinsFolge vom 20.04.2023
Rabatte-Apps im Test: So wird ihr Einkauf günstiger

Rabatte-Apps im Test: So wird ihr Einkauf günstigerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.04.2023: Rabatte-Apps im Test: So wird ihr Einkauf günstiger

42 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12

Coupons ausschneiden war gestern, denn diese findet man heutzutage auch in unterschiedlichsten Rabatte-Apps. Sandra und Tobias testen Marktguru, smhaggle, to good to go sowie die Rossmann-App. Können sie bei ihrem Wocheneinkauf genug sparen und wie zeitaufwendig ist das Ganze?

