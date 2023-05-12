Streetfood in Taiwan bei NachtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.05.2023: Streetfood in Taiwan bei Nacht
42 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 12
Der beste Ort für einen Streetfood-Check in Taipeh: einer der dutzenden Nachtmärkte. Von fettig, glasiert, salzig und sauer bis hin zu getrocknet und scharf. Wir machen den Streetfoodcheck und probieren uns eine Nacht lang durch den pulsierenden Markt.
