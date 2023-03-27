Zum Inhalt springenBarrierefrei
Indiens verrückter Straßensnack: Pani Puri

Kabel Eins
Folge vom 27.03.2023
43 Min.
Ab 12

In Indien kennt sie jeder: Sie sind an jeder Straßenecke zu kaufen und ein riesen Spaß für Jung und Alt. Pani Puri heißen die knusprigen, mit Wasser gefüllten Teigkugeln. Klingt ganz schön schräg, aber es handelt sich immerhin um den erfolgsreichsten indischen Straßensnack. Was hat es auf sich mit dem Rummel um die kleinen Kugeln? Und warum ist diese kuriose Spezialität so beliebt?

