Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.06.2023: Das gibt’s nur in Las Vegas!
42 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 12
Ein tätowiertes Hähnchen im Supermarkt, Cocktails schlürfen im größten Riesenrad Amerikas oder Hackfleischstatuen - diese Skurrilitäten gibt es nur in Las Vegas. "Abenteuer Leben" sieht sich in der Stadt ohne Limits um und nimmt dabei die verrücktesten Trends unter die Lupe.
