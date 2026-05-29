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Abenteuer Leben täglich

Streetfood Highlights: Dominikanische Republik

Kabel EinsFolge vom 29.05.2026
Streetfood Highlights: Dominikanische Republik

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.05.2026: Streetfood Highlights: Dominikanische Republik

43 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Wenn wir an die Dominikanische Republik denken, erscheinen vor unserem inneren Auge meist endlose Traumstrände, eisgekühlte Kokosnüsse und frischer Fisch. Doch der Alltag vor Ort zeigt ein ganz anderes, ursprüngliches Gesicht - ebenso wie das lokale Streetfood. Reporterin Lena probiert sich durch die pulsierenden Gassen von Punta Cana und entdeckt mit Unterstützung des deutschen Guides Christian das echte, dominikanische Street-Food-Erlebnis.

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