Schwebende Möbel und unendliche IllusionenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.05.2026: Schwebende Möbel und unendliche Illusionen
43 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Die DIY-Experten Philipp und Kilian zeigen, wie spektakulär Selbermachen sein kann: Mit einfachen Materialien, cleveren Tricks und handwerklichem Geschick bauen sie außergewöhnliche Möbelstücke mit Wow-Effekt. Für rund 140 Euro entstehen ein Infinity-Tisch mit faszinierendem Tiefeneffekt aus Truhe, Plexiglas, Spiegeln und Spiegelfolie sowie ein scheinbar schwebender Stuhl. Dafür brauchen sie nur einen Stuhl, einen Regenschirm und eine Stahlplatte – und sorgen damit für verblüffende Illusionen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins