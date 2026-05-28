Klappe zu, Affe tot – aber warum?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.05.2026: Klappe zu, Affe tot – aber warum?
29 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Woher kommen eigentlich unsere Sprichwörter – und was bedeuten sie wirklich? Bei einer Straßenumfrage in München gehen wir bekannten Redewendungen auf den Grund. Insgesamt vier Sprüche werden genauer unter die Lupe genommen: Woher stammt „Klappe zu, Affe tot“? Was bedeutet „Das ist mir schnuppe“? Und warum bekommt man eigentlich „kalte Füße“? Auch „Pi mal Daumen“ sorgt für Rätselspaß. Nach jedem Ratespiel gibt’s natürlich die passende Erklärung – perfekt zum Mitraten und Staunen.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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