Drei Zutaten, große Wirkung: Virale Desserts im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.04.2026: Drei Zutaten, große Wirkung: Virale Desserts im Test
43 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Drei Zutaten genügen für einen schmackhaften Snack? Virale Internetclips versprechen genau das: minimaler Aufwand, wenige Zutaten und dennoch überraschend gute Ergebnisse – millionenfach geklickt. Doch wie gut sind diese Trends wirklich? Unsere Dessert-Tester Luca und Chrissi probieren es aus. Im Test: essbare Kristalle, kleine Bällchen aus Milch und Stärke sowie ein Schokotörtchen mit Banane als Hauptzutat. Alle Rezepte kommen mit nur drei Zutaten aus – können sie geschmacklich überzeugen?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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