Speedkoch unter Druck: Das BlitzmenüJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.05.2026: Speedkoch unter Druck: Das Blitzmenü
43 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Speedkoch Semi Hassine traut sich heute an ein raffiniertes Blitzmenü. Zarte Schweinemedaillons aus Schweinefilet, Bratkartoffeln aus frischen Kartoffeln und eine leckere Pilzsoße mit Weißwein. Die Jury entscheidet, dass er 6 Minuten Zeit dafür hat. Die Stimmung ist gut, aber schafft er es in dieser extrem kurzen Zeit? Hilft ihm seine jahrzehntelange Erfahrung als Profikoch. Und wie fällt am Ende das Urteil der zwei Jury-Mädels aus?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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