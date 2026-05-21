Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.05.2026: Abenteuer-Insel: Ko Samui
42 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Ko Samui - eines der beliebtesten Ziele in Thailand! Bekannt für den perfekten Mix aus Traum-Stränden, Tempeln, Wasserfällen und touristischer Infrastruktur. Wie überlaufen die Insel ist und was sie abseits der Touristen-Pfade an Abenteuer zu bieten hat, das zeigen unsere Reporter Tobias und Nick.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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